Tak wygląda hiszpańska willa warta około 20 milionów złotych, którą zamieszkują Anna i Robert Lewandowscy: przytulne wnętrza, ogród z basenem (ZDJĘCIA)

Takie Lewe... 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Spędziłam 2h w korkach, jadąc cm po centtmetrze, zgubiłam klucz do skrzynki pocztowej, jak żyje cos takiego mi sie nie zdarzyło. miałam fatalny dzień w pracy, chociaż dobrze sobie go zaplanowałam, ostatnie spotkanie to juz byl koszmar, pewność siebie zleciała do poziomu kostek. Od 5 rano do 17 jadłam rogala marcińskiego i tosta, obiad na mnie nie czeka, herbaty nie mam sily zrobić. Ryczę. Stres sprawil, że czuję się jak po długim biegu. Dookoła w mieście agresja kierowców, klaksony, zbyt szybka jazda naweti rowerzyści ktorzy łamią wszystkie przepisy, narażając kierowców na kllizyjne sytuacje. Pieniądze może i szczęścia nie dają, ale jakby się je miało, to mogą kupić spokój, pewność siebie, wygodę, wygląd, czas, lunch... po co ja jeszcze żyję...