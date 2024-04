Te gwiazdy zaznały biedy w dzieciństwie: Anna Lewandowska, Magdalena Cielecka, Dorota Gardias. "Zostaliśmy bez pieniędzy i perspektyw" (ZDJĘCIA)

Ojciec sobie nie radził z gospodarstwem. To było małe gospodarstwo, ale jakieś tam krowy, świnie były. On po prostu z tym wszystkim nie wyrabiał. W pewnym momencie, jak już to zaczęło naprawdę źle wyglądać, jak już widać było taką degradację tego gospodarstwa i umęczenie ojca, to starsza siostra z ciocią namówiły ojca, żebyśmy poszli z bratem do domu dziecka - opowiadał Andrzejowi Sołtysikowi Obłoza.