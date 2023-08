Anna Lewandowska W WERSJI SAUTE czule wita Roberta po powrocie z USA. Opublikowała zdjęcie z mężem z łóżka (FOTO)

Mitsi 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 6 Odpowiedz

dajcie na luz, po co karmić się jadem - zdjęcie słodkie cieszmy się tym że mamy Polaka w świecie i wspierajmy ich w tym że w miarę ogarniają temat bo pamiętać musimy że oni żyją z innymi ludźmi niż my na co dzień więc każdy ich przekaz w postaci zdjęcia, wpisu, wywiadu czy choćby ingerencji w wygląd trafia też przede wszystkim do tamtych ludzi, nie tylko do nas a tam nie otaczają ich słodkie Grażynki i Januszki tylko hieny i szantrapy w większości (nie mam nic szyderczego do Grażynek i Januszków)