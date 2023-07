Zmysłowa Anna Lewandowska wywija na parkiecie bioderkami w towarzystwie NIEZNAJOMEGO. "Czysta przyjemność" (ZDJĘCIA)

Olka 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

No a co ona ma innego do roboty. Kasy mają,że przez 100 lat mogliby zapewnić dostanie życie ludziom z kilkudziesięciu afrykańskich wiosek. Do sprzątania, prania, opiekowania się dziećmi mają ludzi. No to wymyśla sobie hobby, do którego nawet drygu nie ma,ale nikt przecież nie powie jej tego wprost. W sumie może staroświecka jestem,ale mając męża nie latałabym roznegliżowana na zmysłowe tańce z innymi facetami, bo i sama nie chciałabym być chyba w odwrotnej sytuacji. Z niecierpliwością oczekujemy w Polsce na tomik poezji naszej wszechstronnej WAGs przetłumaczony oczywiście w kilku językach przez jej córeczki.