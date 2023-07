Osoba z otoczenia Anny Lewandowskiej ujawnia, jak wygląda praca z trenerką: "OBLĘŻONA TWIERDZA"

Ancychryst przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wynika z tego artykułu, że teraz jest niewolnicą internetu. Nie zauważam przesadnej obecności na portalach Sołowowa, Sonika, Kulczyków itp.To mania lub choroba zaistnienia za wszelką cenę mimo posiadanych środków.Po co? Czy to kompleksy, narcyzm czy buractwo? Wychodzi na to ostatnie. A nam już się ulewa od nadmiaru artykułów i ich obecności. Może to media starają się nam ich zohydzić? A może to oni sami pozbywają się maski doskonałości? Puki co prestiż spada i czyta się o nich w wolnej chwili siedząc na klozecie żeby stolec był nie za twardy.