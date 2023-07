Robert Lewandowski pozuje w objęciach Penelope Cruz. Tak zdjęcie skomentowała Anna

tak myślę 25 min. temu zgłoś do moderacji 22 2 Odpowiedz

I bardzo dobrze, że Robert czasem oderwie się od tej koszmarnej żony, odpocznie chwilę w USA od marudnych kibiców i spotka się z największymi. On sobie taki luksus sam wypracował, Anka na to nie zasługuje i dobrze jej, że ją to spotkanie ominęło. Jeszcze by bardziej jej mniemanie o sobie skoczyło - tym razem do kosmosu. Jacy ci aktorzy wydają się cudownie mili i fajni, szczerzy w odróżnieniu od Anki.