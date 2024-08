Anna Lewandowska zachwyca formą w mocno wyciętym kostiumie na tle zachodzącego słońca (FOTO)

JUMP 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po co ta zazdrość zacznijcie kobiety czerpać a będziecie zadowolone ze swojej sylwetki. Zacznijmy Polacy zmieniać nasze nastawienie ze wschodu na zachód. Dlaczego nie korzystamy a krytykujemy? Dla mnie nasz naród ma jedną wadę od tego jak skończył się komunizm i prl. Mianowicie taki że nie umiemy korzystać z przykładów innych tylko co potrafimy krytykować i tym co są kreatywni i potrafią więcej zaglądać w portfel. Czas patrzeć na siebie a nie na innych. Anna urodziła 2 dzieci i nie jedna mama chciałaby tak wyglądać.