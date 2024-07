Anna Lewandowska udowadnia, że też zdarza jej się ZJEŚĆ LODA. Wszystko przez aferę o PUSTEGO ROŻKA (FOTO)

Anna Lewandowska już dawno zapracowała sobie na miano "polskiej królowej fitnessu" . Trenerka z wielkim zaangażowaniem promuje w sieci zdrowy tryb życia, a wokół zamiłowania do sportu zbudowała już kilka świetnie prosperujących biznesów. Rozwijając własne fit-imperium i zwracając szczególną uwagę na skład spożywanych produktów, najsłynniejsza z rodzimych WAGs stała się muzą dla twórców memów . Internauci od lat śmieszkują, że gdy żony nie ma w pobliżu, Robert Lewandowski zaciera ręce i pędzi po przekąski zawierające gluten .

Anna Lewandowska rozpętała burzę w sieci. Wszystko przez rodzinne zdjęcie z lodami

Śmiesznie, że tak tylko z pustym wafelkiem; Za dużo kcal! Myślę, że wafelek też tylko do zdjęcia; A Anka samego wafelka, co by d*pa nie urosła; Fajne te lody, takie bez gałek; Pani Ania nie ma loda?; Aniu, sam wafelek czy tak szybko zjadłaś? - czytamy w komentarzach pod rodzinnym zdjęciem.