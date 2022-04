Anna-Maria Sieklucka i Michele Morrone spacerują ulicami Mediolanu, trzymając się za ręce (ZDJĘCIA)

Teraz filmowi Laura i Massimo najwyraźniej przeszli do ofensywy. Kilka dni temu ekranowa para została przyłapana przez fotografów w Mediolanie, gdy w najlepsze oddawali się shoppingowi, jakby nigdy nic spacerując sobie ulicami za ręce. Michele nie szczędził "przyjaciółce" czułych gestów: masował Polce ramiona i co jakiś czas wpatrywał się jej głęboko w oczy. Po udanych zakupach Sieklucka i Morrone wsiedli do czarnego ferrari i odjechali przed siebie, z szerokimi uśmiechami przyklejonymi do twarzy.