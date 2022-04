Michele Morrone leży w objęciach Anny-Marii Siekluckiej i brzdąka jej na gitarze... To tylko przyjaźń? (ZDJĘCIA)

ABC 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy Wy ludzie oglądaliście koncert Ecce Homo na dwójce?! Ja jestem szczerze wstrząśnięta. Były czytane stacje Drogi Krzyżowej, a podczas czytania stacji dwunastej było powiedziane: "Oto Pan Twój jedzie na osiołku do miasta Jeruzalem", a podczas tych słów pokazywano... Ze*łen*skie*go idącego na czele ludzi! Czy Wy to ludzie rozumiecie? Robią z niego Mesjasza! Posłuchajcie co pół roku temu mówił Jackowski zapowiadając wojnę: "Kto za tym wszystkim stoi? Bardzo przystojny, wysoki wojskowy o południowej urodzie. Rządzący będą go słuchać. Będziemy widzieli ujęcia jak przemawia przed parlamentami i rządzącymi świata i będzie ich rugał". Pasuje do kogoś ten opis?