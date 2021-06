Michele Morrone ubolewa nad urokami popularności i oznajmia: "Jestem wielkim FANEM PRYWATNOŚCI"

Choć wyciek tego typu zakulisowych fotografii jest raczej normą, Michele Morrone ma co do tego pewne obiekcje. Po tym jak w środę w sieci pojawiły się zdjęcia, na których fanki mogą podziwiać jego muskularną klatkę piersiową , filmowy Massimo nie wytrzymał i postanowił publicznie zabrać głos.

Chcę podziękować całej mojej internetowej rodzinie za podjęcie działań przeciwko wszystkim moim prywatnym zdjęciom z pracy na planie, które wyciekły. To, co się stało, jest dla mnie wielką obrazą. Naprawdę doceniam to, co wszyscy zrobiliście. Jak zawsze. Dziękuję, kocham Was - kwituje "fan prywatności".