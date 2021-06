Nagusieńki Michele Morrone PRĘŻY SIĘ pod prysznicem na planie drugiej części flimu "365 dni"! (ZDJĘCIA)

Serio 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

"włoski ogier"? "Apetycznie?" "całkowicie nagi!" (wykrzyknik) Ciśniecie po Blance, jej książce i filmie, że niskich lotów i szkodliwe społecznie - a jak ten artykuł się różni od tego po czym ciśniecie? I jak on się ma do Waszego wywodu o Pudelku z okazji 15 rocznicy istnienia? (PS. przeklinam dzień, w którym dowiedziałam się o istnieniu Pudelka, zero wartościowych treści, a tyle życia mi zjadło...)