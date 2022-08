Anna Mucha WYPINA POŚLADKI przed kościołem na zdjęciu autorstwa ukochanego (FOTO)

Anna Mucha bez wątpienia należy do grona celebrytów, którym niestraszna jest krytyka ze strony internautów. Aktorka już wielokrotnie wdawała się w instagramowe dyskusje z użytkownikami platformy, odpowiadając na nieprzychylne komentarze czy broniąc swoich racji. Mucha na co dzień nie boi się bowiem pokazywać w sieci nieco odważniejszych ujęć - jakiś czas temu chwaliła się na przykład zdjęciami swoich wdzięków, pozując w negliżu na mazurskim pomoście.

Zapomniałabym Wam napisać, że produkuję kolejny spektakl w gwiazdorskiej obsadzie, komedię, także jeśli ktoś chce zobaczyć więcej (lub boi się, że tylko d*pę mam do pokazania) to zapraszam do teatrów w całej Polsce - ogłosiła.

Uwielbiam ten Pani luz. Niestety mało kogo stać na niego w tym kraju; Pani wie, jak przykuć uwagę, foty sztos; Drugie zdjęcie wygrywa; Z takimi nogami to tylko do nieba; Boska fota - możemy przeczytać w komentarzach na profilu Muchy.

Pomysł na prowokację dość wytarty (...); Po co to? Chcesz komuś coś przekazać? Dla mnie to słabe (...); Jak dla mnie to trochę niesmaczne, ale to ja - oceniali inni użytkownicy.