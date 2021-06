Anna Mucha zachwyca się karierą Weroniki Rosati za granicą: "Traktowana jest na równi, a nie jak SPRZĄTACZKA z Europy"

1 - ani słowa o tym jak zagrała Weronika Rosati, 2 - może trudno w to uwierzyć, ale my, aktorzy nie zawsze mamy wpływ na fabułę, montaż, scenariusz, grę innych, zdjęcia, 3 - to, że w ogóle ma agenta i gra w USA jest świadectwem budowania kariery (zresztą od lat bardzo uparcie), 4 - nie wiemy, co wpłynie in plus czy in minus na "spełnienie snu o karierze", ale wspaniałe jest to, że Weronika gra i traktowana jest na równi, a nie jak sprzątaczka z Europy Wschodniej - rozpisuje się, stając w obronie "american dream" w wykonaniu Rosati.