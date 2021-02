TYLKO NA PUDELKU: Weronika Rosati dostała dużą rolę w amerykańskim serialu!

lekarka 15 min. temu zgłoś do moderacji 9 6 Odpowiedz

Siedzą tam całymi latami, sypiają ze starcami i co najwyżej raz na 10 lat przewiną się na 3 planie w jakiejś niszowej produkcji, czego w sumie NIKT w USA ani nigdzie na świecie kompletnie nie zauważy! A "aktorki" ze wschodu Europy grają wyłącznie prostytutki i dziewczyny z marginesu. Naprawdę, nie ma się czym chwalić. Jeśli dla normalnej, zdrowej psychicznie kobiety, taka kariera życiowa to jest spełnienie marzeń, to jest to dramat.