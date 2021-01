Rozgogolona i podekscytowana Weronika Rosati zapowiada SECRET PROJEKT. "To będzie coś oryginalnego i nieoczekiwanego"

Agnesssss 22 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

Czemu w dzisiejszych czasach o reklamach mówi się projekt ?!! Kiedyś projekt to było coś co angażowało naukowców czy inżynierów. Słowo projekt coś znaczyło . A teraz każda pseudo celebrytka robi wielki projekt i trąbi o tym na instagramach i pudełkach . Niech napisze, że jest zatrudniona do reklamy kostiumów firmy XYZ a nie wielkiego projektu . Po co te ściemy ??? Żeby lepiej się poczuć ?? Podreperować poczucie wartości ???