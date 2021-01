Weronika Rosati filozofuje na 37. urodziny: "Żyłam zawsze pod presją. F*CK IT"

Z okazji urodzin celebrytce zebrało się na pewne przemyślenia. Stwierdziła, że długo dochodziła do momentu, w którym może być sobą, a jeśli się to komuś nie podoba, to trudno. Podsumowała to lakonicznym, acz wymownym "f*ck it" .

Czuje że bardzo dużo przede mna i powiem wam że z wiekiem moje życie jest coraz fajniejsze - filozofuje Rosati. Trochę doświadczeń i troche łez dodało mi jeszcze większej siły i wytworzyło alert na tzw “ bullshit”. Zaczynam też olewać to co mi zatruwa życie i nie chce mi się już nic robić co kradnie mi czas a na co nie mam ochoty. Żyłam zawsze pod presja kim powinnam być, kim nie powinnam być, jak mam postępować a jak nie i na szczęście każdy rok mnie zbliża coraz bardziej do tego by na to wszystko powiedzieć F*ck it- jestem soba i będę soba a komu się nie podoba to Byyyyyye.