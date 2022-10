Anna Oberc STRACIŁA DZIECKO: "Nigdy się nie żaliłam, ale tak było"

sylwia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie wiem po co o tym pisze w taki sposób. Dla niej to było dziecko (płód jest tym, czym dla rodziców, takie mam zdanie), dla mnie poronienie to poronienie. Szczerze mam nadzieję, że nie będę bombardowana takimi informacjami. Od tego są przyjaciele i rodzina, odpowiednie fora, aby wspierać. Nie znam tej Pani. Rozumiem, że niektórym kobietom trudno się pozbierać po poronieniu, ale też dlatego, że zamiast tłumaczyć, że to się zdarza, że wiele zarodków ma wady genetyczne, że coś nie zadziałało, że to najczęściej niczyja wina i to część życia, to się robi z tego stratę dziecka. Pani Magda straciła dziecko. Ja tam tylko kiedyś poroniłam, pewnie nie raz. Zdarza się. Nikt się nade mną nie pochylił, to fakt (tak być nie powinno, bo emocje można spróbować komuś ukoić). Jednak, gdyby mi ktoś zrobił z tego dramat, robił śledztwo i jeszcze kazał pochować "dziecko", to bym chyba zwariowała.