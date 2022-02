Anna Oberc pozuje bez makijażu i zdradza, że STRACIŁA PRACĘ przez trądzik! "Czułam się jak TRĘDOWATA" (FOTO)

Magdalena 27 min. temu zgłoś do moderacji 20 1 Odpowiedz

Ja tygodniami w gimnazjum nie chodziłam do szkoły bo mój trądzik był komentowany, żaden makijaż nie przykrywał dziury na pół policzka, koledzy i koleżanki byli bezlitośni, zero życia towarzyskiego bo komu się spodoba dziewczyna z raną na ranie,moja samoocena spadła do 0, ciągnęło się to latami, co miesiąc u dermatologa, kolejne silne leki i nic, to był koszmar, nie mogłam na siebie patrzeć, pewnego dnia pogodziłam się z tym i wszystko przeszło z dnia na dzień, po prostu odpuściłam, u mnie to była psychika