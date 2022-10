Agata Szostek z "Projekt Lady" wyznała, że poroniła. "Popełniłam wielki, wielki błąd"

Moja siostra miała rację. Gdyby człowiek wiedział, że się potknie, to by się położył. Film o ciąży bardzo szybko się wybił. Dosłownie w kilka dni miał 1,6 mln wyświetleń. Napisały o tym wszystkie portale, nie spodziewałam się, że to się poniesie aż takim echem. Nigdy nie słyszałam tylu plotek i okrucieństw, co w tamtym czasie . Obudziłam się w wieku 26 lat, że świat jest okrutny - skwitowała rozczarowana.

Z tej całej sytuacji wyciągnęłam wiele lekcji na wielu płaszczyznach. Błędy bolą, ale to one pokazują nam, czego nie robić w przyszłości. Główną lekcją jest to, że już nigdy nie podzielę się taką prywatą w necie (...). Chcę zapomnieć o tych miesiącach, wyleczyć to. Jeżeli mnie gdzieś spotkacie, nie pytajcie, nie współczujcie, nie drążcie tego tematu - nie chcę tego rozdrapywać. Chcę po prostu za jakiś czas wrócić do normalnego życia i uśmiechu - dodała na koniec.