Anna Popek pokazała MŁODSZĄ siostrę. Widać podobieństwo? (FOTO)

Ostatnie miesiące to czas prawdziwych rewolucji w życiu Anny Popek . Dziennikarka, po zmianie władzy, zniknęła z Telewizji Polskiej, w której spędziła całe swoje zawodowe życie. Na szczęście długo nie narzekała na brak pracy - dołączyła bowiem do zespołu TV Republika , gdzie prowadzi śniadaniówkę i gdzie traktowana jest jak prawdziwa gwiazda, o czym mogliśmy się przekonać, gdy świętowała urodziny.

W życiu Popek obecna jest jeszcze jedna, ważna dla niej kobieta – Magdalena Krupa , czyli młodsza o osiem lat siostra , która przez ponad dwie dekady pracowała jako stewardessa. I chociaż panie nie są do siebie podobne fizycznie, łączy je naprawdę bliska więź. Przed laty napisały nawet książkę kucharską.

Razem z siostrą, popędzając się trochę nawzajem i dobrze się przy tym bawiąc, napisałyśmy książkę. Fajne zresztą było to wspólne pisanie, bo przypominałyśmy sobie nie tylko nasze domowe przepisy, ale też sytuacje i zdarzenia, dopytywałyśmy rodziców o szczegóły z życia naszych dziadków, trochę się wzruszałyśmy, a trochę śmiałyśmy - mówiła wówczas Popek.

W piątkowe przedpołudnie Popek i Krupa wybrały się na wspólną kawę , podczas której miały czas dla siebie, by spokojnie porozmawiać.

Kawa z siostrą to zawsze duża przyjemność. Sztuka rozkoszowania się życiem polega właśnie na tym - dostrzec piękno wokół nas, zatrzymać chwilę, poczuć kroplę kawy na języku, docenić jej smak. Być dobrym i sprawiać sobie małe przyjemności, które cieszą także innych. To było urocze popołudnie we Włochach w Warszawie - napisała przy wspólnych zdjęciach.