Anna Popek z filiżanką w dłoni pozdrawia z budowy nowego domu: "Przede mną duże wyzwanie" (ZDJĘCIA)

Czy kobieta poradzi sobie sama z budową domu? Mam nadzieję, że tak, ale przyznam, że do tej decyzji długo się zbierałam. Jednak pragnienie, by stworzyć miejsce blisko natury dla całej rodziny było tak silne, że postanowiłam zacząć i … skończyć budowę . Rozpoczynam nową przygodę. Jeśli macie jakieś rady, coś, co wynieśliście z własnego doświadczenia, znacie pułapki, na które trzeba uważać - chętnie wysłucham Waszych opinii - pisała podekscytowana.

Anna Popek pokazała postępy w budowie domu. Tak wygląda jej posiadłość

Nie święci garnki lepią - tymi słowami dodałam sama sobie odwagi, by zacząć budowę domu. Ważne jest, aby w tym przedsięwzięciu brali udział właściwi ludzie. Z Szymonem odwiedziliśmy mój "stan surowy otwarty" po to, by fachowym okiem spojrzeć na dom i jego funkcjonalność w przyszłości. Bo przecież dom to nie tylko budynek, to przede wszystkim miejsce, gdzie spędza się czas. To styl życia. I o to trzeba zadbać już na tym etapie. Wiem, że przede mną duże wyzwanie, ale cieszę się, bo powstanie moje miejsce na ziemi - napisała.