Anna Popek świętuje urodziny NA BOGATO w TV Republika: tort, "Sto lat" i kwiaty dostarczone przez DRONA (FOTO)

A dzisiaj pracownicy firmy która jest w likwidacji dostają po 40 tys złotych, inni przechodzą np z Polsat do TVP zapewne nie w czynie społecznym , jak to się ma do pracowników których firmy są w likwidacji i nawet nie dostają pieniędzy za przepracowany miesiąc ? Moralność tych wszystkich którzy przeszli do TVP w fazie likwidacji równa się 0.No ale cóż najważniejsza kasa