Anna Popek PRĘŻY się w kostiumie nad wodą. Fani zasypali ją nietypowymi komplementami: "Nasza syrenka narodowa" (FOTO)

W ostatnich tygodniach w życiu Anny Popek dzieje się sporo. W połowie marca 55-latka oficjalnie oświadczyła, że po trzech dekach rozstała się z pracą w Telewizji Polskiej. Jej drogi, podobnie jak wielu byłych pracowników z Woronicza powędrowały do prawicowej TV Republika. Okazuje się, że po zmianie telewizyjnych barw prezenterka ma pełne ręce roboty, ponieważ to ona została twarzą nowej śniadaniówki stacji . W międzyczasie była gwiazda TVP pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi obserwatorami w sieci.

Anna Popek pochwaliła się zdjęciem w kostiumie kąpielowym. Internauci aż oniemieli z wrażenia

Przepiękną urocza seksi kobieta; Ale wyglądasz jak modelka; Nasza syrenka narodowa; Ania to Anioł; Takie zjawiskowe otwarcie sezonu wróży niesamowite lato; O matko co za imponująca figura! Pani Aniu pięknie się pani prezentuje. Do twarzy Pani z deską! Udanego wypoczynku - rozpływają się fani.