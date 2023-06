Anna Popek PSIOCZY na kelnera. Oburzyło ją jego zachowanie: "Czy on tak do wszystkich się zwraca?"

Anna Popek jest rozczarowana zachowaniem kelnera

Ostatnio w pewnej restauracji serwującej rosół z glonem morskim, czyli modny teraz ramen, kelner - młody chłopak, zwracał się do mnie na Ty. "Już wybrałaś? Już się zdecydowałaś? Co przygotować dla Ciebie?" Ja za każdym razem zwracałam się do niego na Pan, a on uparcie swoje. Nie próbował nawet znaleźć jakiejś formy bezosobowej. W końcu zapytałam, czy on tak do wszystkich się zwraca, na co usłyszałam, że taka jest polityka firmy.