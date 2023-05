Anna Popek i jej GŁADKA TWARZ opuszczają studio TVP, próbując posyłać uśmiechy (ZDJĘCIA)

Ewa 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Najpierw piszecie, że krytykują ją za to, że przerywa gościom, a zaraz potem, że odpowiedziała wyjaśniła to tłumacząc, skąd u niej taka szczupła sylwetka. Co ma jedno do drugiego????