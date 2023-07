Anna Powierza szybko pożałowała, że zrobiła sobie botoks: "Ruszała mi się TYLKO CZĘŚĆ TWARZY. Niekoniecznie ta, która powinna"

Andy 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przecież w Polsce to zabiegi estetyczne robią ludzie bez kompetencji. Lekarze interniści, dermatolodzy, dentyści. Robią kursik a potem otwierają kopalnię pieniędzy i nakłaniają ludzi do niepotrzebnych, złych a nawet groźnych zabiegów. W Polsce byle lekarzyna, który nie umiał nic w swojej specjalności , przerzuca się na robienie usług medycyny estetycznej. Żaden z nich poza kilkoma wyjątkami, nie jest chirurgiem plastykiem. Dlatego ta pani pomimo zabiegów ma jeszcze więcej zmarszczek i uszkodzone oczy. Trzeba przestać się nadmiernie uśmiechać, nie opalać się, i stosować dobre kosmetyki i wysypiać się. Jeść zdrowo. I zmarszczki nie będą się robić. Młoda kobieta a ma kurze łapki jak 70 latka, więc coś poszło nie tak. Poza tym, skoro została aktorką z szerokim nosem i nikomu nie przeszkadzało, to po co teraz zmieniać? Nie wszystkie aktorki muszą być idealnie piękne. Wystarczy, że są sympatyczne i zdolne. Mamy aktorki grube i nikomu nie przeszkadza. Mamy i mieliśmy aktorki nawet dosyć brzydkie, a były sławne. No czy babka Kiepska dostawała swe rolę za urodę? No nie, a ludzie ją uwielbiali. W Złotopolskich ile grało starszych i nie zbyt pięknych aktorek, a ludzie je lubili. Ja pamiętam panią Powierzę, ale już mi uciekło skąd. Może dlatego, że ona chce zostać na siłę piękna, zamiast skupić się na warsztacie aktorskim. Jest normalna, nie musi być amantką kina, a grać można i do starości. Druga sprawa to promocja pewnych wizerunków. Jennifer Aniston to w ogóle zwyczajna dziewczyna a karierę zrobiła, a zaprzeczenie wszelkiej urody i młodości jak Jessica Parker, a ludzie uwielbiali ją oglądać. I co brak idealnej urody czy młodości nie przeszkadza, ponieważ to pojęcie subiektywne. Zawsze będzie grono fanów pewnej urody, ale liczy się umiejętność pracy aktorskiej. Widzowie uwielbiają wiele niedoskonałych aktorek. Pani Powierzy radzę natychmiastowe zaprzestanie chodzenia po pseudoklinikach urody. Pracę nad warsztatem aktorskim, a nie cudowanie po Instagramach.