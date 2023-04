Anna Skura na urodziny odurzyła się... JADEM MEKSYKAŃSKIEJ ŻABY! "To nie jest absolutnie dla każdego"

Changa 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Dwubiegunówka- ups and downs non stop u tej Pani. Nawet ropucha jej to pokazała tylko ona to wypiera… jest was dwie Anka, ciagle mówisz o swojej drugiej twarzy „biznesowej” druga jakaś duchowa, potem podróżniczka, instagramerka, mamusia - dużo tych twarzy. Każdy ma role w które wchodzi ale mam wrażenie że ta dziewczyna w nie wpada i wypada. Niezdrowo bardzo to wyglada. Tak samo miłości i przyjaźnie… skłonności do ryzykownych zachowań to tez brzmi jak chad. Potem jest wyczerpana i musi się wyciszać. Anka szukaj pomocy i psychiatry który się zna na rzeczy, bo uciekanie w psychodeliki jest dla ludzi który są świadomi a nie się na takich kreują. Niestety było mi dane nie raz widzieć jak duchowo rozwinięte osoby wpadły w silną psychozę mimo dużego doświadczenia z dmt, lsd i grzybami. Każdy myśli „mnie to nie dotyczy”. Psychodeliki dużo wyciągają na wierzch ale to nie jest tak że nie da się tym manipulować- jesteśmy wtedy szalenie podatni na sugestie innych i autosugestie. Można sobie wiele dobrego wmówić, to fakt, ale… można tez zamiatać rzeczy których się nie chce widziec i przychodzi taki moment że to wybucha. Uważajcie na siebie. Uważajcie też na to co piszecie celebryci- Anka w razie czego takie wynurzenia Ci nie pomogą wiesz? Znajdziesz się w złym miejscu albo trafisz na złych ludzi- chciałabyś żeby ktoś wykorzystał te wyznania w rozprawie dotyczącej tego jaka jesteś matką? Teraz jest okej ale nigdy nie wiadomo. Albo znajdziesz się w złym miejscu z ludzmi którzy maja powiązania - to tak samo może Cię pogrążyć. Twojemu dziecku w przyszłości tez to może nie być obojętne… No ale wiadomo rozgłos i kliki się zgadzają można to pchać pod nagłówkiem „niesienie prawdy” a prawda jest taka ze szukasz atencji i potwierdzenia jaka jesteś fajna, bo masz tonę kompleksów. Mówisz o kochaniu siebie a sama wielokrotnie temu zaprzeczasz. Mam nadzieje że kiedyś to odkryjesz, poczujesz naprawdę.