Anna Skura oznajmia w Walentynki, że jest ZAKOCHANA! Pochwaliła się nowym partnerem (WIDEO)

Nana 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak oni to robią że tak szybko kogoś znajdują, tak szybko się zakochują.. Ja jestem sama 2,5 roku, a ciągle czuję że kocham tego co mnie zostawił.. nie szukam na siłę ale to nie tak że jestem zamknięta na nowe.. Po prostu nikogo nie poznałam, a jak mi się ktoś spodobał to i tak zajęty.