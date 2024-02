Anna Skura pozuje topless i zapowiada poddanie się operacji: "Ta sesja to moje ostatnie 'goodbye' starej Ani" (ZDJĘCIA)

Anna Skura pozuje topless i ogłasza pożegnanie "starej Ani"

Ostatnio Anna Skura za pośrednictwem Instagrama ogłosiła, że wkrótce rozpocznie się dla niej całkiem nowy etap. W niedzielę celebrytka podzieliła się z obserwatorami efektami odważnej sesji zdjęciowej. Możemy na nich zobaczyć, jak uśmiechnięta od ucha do ucha influencerka pozuje topless, zakrywając klatkę piersiową dłońmi. Jak zdradziła Skura, zdjęcia wykonała jej ta sama fotograf, która trzy lata wcześniej uwieczniła jej pooperacyjne blizny. Teraz panie spotkały się ponownie, by udokumentować ważny w życiu celebrytka moment . Skura zdradziła, że sesja jest "pożegnaniem" jej starego ja.

Wszechświat mnie błogosławi. 3 lata temu, zaraz po operacji poznałam [nazwisko fotograf - przyp. red.], która zrobiła mi piękne zdjęcia dokumentujące drogę, którą wtedy przeszłam (ostatnie zdjęcie), zdjęcia były piękne, ale z takim ogromnym smutkiem i niepewnością w oczach, zakłopotaniem i pewnie zawstydzeniem. Teraz spotkałyśmy się po prawie 3 latach, żeby udokumentować ten moment tuż "przed", emocje, które mi towarzyszyły, ekscytację, i już może nawet nie smutek, ale sentyment, bo ta sesja to było moje takie ostatnie "Goodbye" starej Ani. (...) I tak, to był właśnie ten ostatni moment przed - napisała na Instagramie.

Nieco więcej na temat nadchodzących zmian Skura zdradziła we wpisie opublikowanym w sieci dzień wcześniej. Celebrytka ogłosiła wówczas, że żegna osobę, którą była przez ostatnich kilka lat. Influencerka powróciła pamięcią do "pierwszej operacji", wspominając swoje obawy i późniejszą długą drogę do akceptacji "siebie i okaleczonego ciała". Do wpisu Skura dołączyła hasztagi "plastyka piersi" oraz "rekonstrukcja piersi", dając tym samym do zrozumienia, że już wkrótce czeka ją zapowiadana wcześniej operacja.