Anna Skura wspomina operację: "Wylałam MORZE ŁEZ. Uczucie lęku, strachu, beznadziejności..."

Morze łez. Nie chciałam tu płakać, myślałam, że wylałam już wszystkie możliwe łzy. To był taki pierwszy moment, że mówię, ok, co teraz? Co ja teraz mam zrobić? Jak mam dalej żyć? Bo jakby, dzisiaj się uśmiecham, jestem szczęśliwa i tak dalej, ale wtedy po prostu spadłam na tak niskie wibracje (...) Uczucia lęku, strachu, takiej beznadziejności, ok i co teraz? Myśl pozytywnie - wspominała.