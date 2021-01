Anna Wendzikowska jednak POSZŁA NA KWARANTANNĘ? "Chodzi o to, żeby nie generować niepotrzebnych emocji"

kbkj,h 40 min. temu zgłoś do moderacji 37 24 Odpowiedz

Ludzie, musimy sie zebrac wszyscy, ale to wszyscy i solidarnie isc pod sejm i protestowac do skutku! albo niech kazdy protestuje w swoim miescie, tak jak to bylo wczesniej. Dzien w dzien, zeby zostaly zdjete WSZYSTKIE restrykcje. Polacy chca normalnie zyc! A ci ktorzy sie boja, niech sie izoluja i dadza spokoj innym. ALe wszyscy musimy sie zebrac! WSZYSCY!