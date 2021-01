Anna Wendzikowska też NIE PRZESTRZEGA KWARANTANNY?! Po powrocie z Dominikany biega na sesje zdjęciowe...

Niestety wiele osób albo całkowicie ignoruje te zalecenia, albo "sprytnie" je wymija, wracając z egzotycznych wakacji samolotem do np. Berlina i przekraczając granicę Polski już w samochodzie osobowym, co nie wiążą się z późniejszym obowiązkiem kwarantanny. Do tego niechlubnego grona trafia coraz więcej celebrytów, którym teoretycznie powinno zależeć na nieposzlakowanej opinii. Na ten przykład zaraz po powrocie z Zanzibaru Barbara Kurdej-Szatan odwoziła córkę na zajęcia do szkoły i bawiła się z nią w parku, a jej mąż wyjechał na próby do Łodzi.