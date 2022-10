Anna Wendzikowska komentuje reakcję TVN-u na jej zarzuty o mobbing: "Byłoby cudownie, gdyby telewizja WYSZŁA POZA WPIS"

Dziwne 32 min. temu zgłoś do moderacji 26 6 Odpowiedz

Jeśli ugotowani to była najokrutniejsza rzecz tzn to ze była nieznośna, złośliwa, niesympatyczna ogolnie bardzo niemiła bo przypaliła bataty i coś już nie było perfekcyjne przez co goście się czyli jak intruzi a teraz zwala winę na dźwiękowców, cała ekipę i w ogóle cały tvn i była to jedna z najokrutniejszych rzeczy to jak tem mobbing wyglądał? Dziewczyno wiesz jak mnie w pracy traktują? A mój ojciec raz dostanie wypłatę raz nie. Moja matka po 35 latach pracy mie zarabia nawet 3 tys a ostatnio dostała polowe wypłaty bo w urzędzie szefowej powiedzieli ze nie ma na wypłaty ze w pierwszej kolejności 500 plus. A jak się nie podoba to niech se zwolni. Mojej mamy szefowa jedzie na lekach bo nie zna dnia ani godziny a nie podróżuje dookoła świata, oczywiście nie ma co porównywać i komus umniejszać absolutnie ale jeśli to są okrutne praktyki to nie wiem wychodzi na to ze każdy ma mobbing od dziecka najpierw przez rodziców potem szkole, później w pracy