Anna Wendzikowska pluska się ze świniami

!!Zakłamane Madia próbuja zakolorowac i wybielać sprytny zabieg socjotechniczny .Media piszą . Samochód wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym . To próba wybielania sprawcy. Nie samochód wjechał bo nie zadziałał np hamulec ręczny. To sprawca używając samochodu z premedytacją przejechał ludzi. Tak samo to nie nóż 🔪 Trafił ofiary tylko nożownik z premedytacją zabił wymachując i zadając ciosy nożem. Tak samo jak próbuję się przestawić dyskusje czy był to migrant mieszkający tam kilka lat kilkanaście czy od wczoraj. Próbując rozmydlić sprawę że problemem są migranci ogólnie. Statystyki mówią same za siebie migranci równa się wzrost przestępczości. Tusk podpisał pakt migracyjny a przed wyborami kazał zbojkotować referendum by ludzie nie wypowiedzieli się na ten temat. A on miał wolną rękę do decyzji szkodliwych dla Polaków