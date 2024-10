Oferty zagranicznych wakacji z gwiazdami

Wyprawy z Pauliną Młynarską to gwarancja wyciszenia, zebrania myśli oraz zyskania dodatowych umiejętności. Dziennikarka spędzi cały listopad na zagranicznych wyprawach. W pierwszej połowie przyszłego miesiąca oferuje warsztaty jogi adresowane do kobiet na dobrze znanej już wyspie Bali. Aż 16-dniowe wakacje kosztują 3640 dolarów (ponad 14,5 tys. zł), do których należy doliczyć też przeloty w wyszczególnionej już kwocie ponad 5 tysięcy zł. O dokładnie 600 dolarów mniej zapłacimy za trwający tyle samo dni urlop w Indiach. Dodatkowo autorka książek zaproponowała na luty przyszłego roku podróż na Zanzibar wzbogaconą o kurs twórczego pisania. Wszyscy zainteresowani taką formą spędzenia wolnego czasu muszą przygotować się na wydatek rzędu około 2100 dolarów, czyli prawie 8500 zł, w zależności od metrażu wybranego pokoju hotelowego.