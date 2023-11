Anna Wendzikowska przypomina, że jako PIERWSZA przeprowadziła wywiad z Caroline Derpienski i rozpływa się: "INTRYGUJĄCA postać"

Anna Wendzikowska wspomina wywiad z Caroline Derpienski

Anna Wendzikoska zachwyca się Caroline Derpienski

Powiem Ci szczerze, że uważam, że to jest bardzo interesująca, intrygująca postać. Zobacz, jak to pokazuje, jak nam brakuje koloru w naszym show biznesie, że wchodzi ktoś, kto rzeczywiście jedzie po bandzie, jaja robi sobie z nas wszystkich, a my to kupujemy, bo tak jesteśmy złaknieni czegoś kolorowego, bo wszyscy inni boją się być sobą, boją się tej kolorowości. Nasz show-biznes jest naprawdę mało kolorowy. I zobacz, do czego to doprowadza. Na mnie to robi pewne wrażenie. Może dlatego, że ja nie oceniam, nie krytykuję. Mnie to zachwyca, ciekawa kreacja - słodzi koleżance zza oceanu.