Anna Wendzikowska W BIKINI odpiera atak internauty: "WYLUZUJ GUMKI, bo stres szkodzi zdrowiu" (FOTO)

True 2 godz. temu zgłoś do moderacji 221 23 Odpowiedz

A co to komu przeszkadza? I co komu do moralności innych ludzi? Niech robi co chce. Ma ochotę się rozbierać, niech się rozbiera. Kogoś to drażni? Niech jej nie obserwuje... ludzie co to jest? Średniowiecze? Już mężczyźni i kościół mówia kobietom w XXI wieku jak maja żyć, podoba wam się to?