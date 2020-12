Stęskniona za promieniami słońca Anna Wendzikowska w końcu poleciała na urlop (FOTO)

Janusz 11 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Zachowanie tej Pani jest typowe dla pani Jadzi z Pizdzichowa. Na zasadzie" Leszek bierz aparat i rob zdjecie. Wrzucimy na fejsa zdjecie z lotniska, to sasiadow krew zaleje". Pamietam jak na wakacje zabieralo sie aparat i dwie klisze po 30 zdjec kazda. Po powrocie sie wywolywalo i wkladalo do albumu. Zdjecia mialy dusze. Teraz to dno.