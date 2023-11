Anna Wendzikowska wypuszcza z płuc KŁĘBY SIWEGO DYMU i ładuje się do "porszaka" za 400 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

W niedawnym wywiadzie udzielonym w podcaście Żurnalisty Anna Wendzikowska w bardzo ciekawy sposób opisała swoje doświadczenia z niewiernością partnerów, oraz też własnymi problemami z utrzymaniem monogamii. Sporej części internautów jej zapewnienia o "sporych pokładach uczciwości" w procesie dorabiania rogów mężczyznom nie przypadły specjalnie do gustu. Nie byłby to jednak pierwszy przypadek, kiedy to tok rozumowania Ani nieco odstaje od tak zwanego "mainstreamu".