Anna Wendzikowska złapała KORONAWIRUSA! "Poczułam CIĘŻAR SAMOTNOŚCI W MACIERZYŃSTWIE'"

POLITYCZNE TRZĘSIENIE ZIEMI - AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 12 PROMINENTNYM PISOWCOM Szanowni Państwo, mamy do przekazania bardzo ważną informację. Po trzech latach walki i intensywnych działań prawnych, mimo bojkotowania sprawy przez prokuraturę, właśnie skierowaliśmy do Sąd Rejonowego dla Warszawy Mokotowa akt oskarżenia przeciwko najważniejszym politykom PiS. Uwaga, to nie jest proces cywilny! Chodzi o akt oskarżenia w postępowaniu karnym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw ściganych z urzędu, za które kodeks karny przewiduje karę do 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Dwunastu osobom postawiono zarzuty z art. 256 kodeksu karnego w tym min: - Krystynie Pawłowicz - Beacie Kempie - Joannie Lichockiej - Patrykowi Jakiemu - Beacie Mazurek - Piotrowi Glińskiemu - Pawłowi Szafernakerowi - Mariuszowi Błaszczakowi i innym Wszyscy oskarżeni są o to, że w bliżej nieokreślonym czasie, w październiku 2018 roku, w bliżej nieokreślonym miejscu, w celu rozpowszechnia produkowały lub rozpowszechniały nagranie spotu wyborczego partii Prawo i Sprawiedliwość pt. "Bezpieczny samorząd", zawierający treść nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych. Na sali sądowej będzie wyżej wymienionych oskarżał Rafał Gaweł fundator Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który razem z Rzecznikiem Praw Obywatelskich złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa po wyemitowaniu przez PiS ksenofobicznego spotu wyborczego. Następnie Rafał Gaweł wspierany przez nasz Ośrodek oraz adwokat Magdalenę Spisak skutecznie wielokrotnie odwoływał się od decyzji o umorzeniu śledztwa prowadzonego przez prokuraturę w tej sprawie. Po wyczerpaniu drogi odwoławczej i po uzyskaniu sądowego potwierdzenia prawa do występowania w tej sprawie w charakterze pokrzywdzonego - przed miesiącem Rafał Gaweł uzyskał prawo do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia z którego skorzystał.