Instagramerka Anna Wendzikowska instruuje SZEŚCIOLETNIĄ CÓRKĘ, jak zrobić zdjęcie...

Współczuję temu dziecku. To dziecko ma wywalone w insta i w te fotki. Chciałoby się bawić. Jeśli pani to czyta to niech się pani ogarnie. Dla mnie zmuszanie dziecka,które nie wie w sumie o co chodzi, do robienia fot,aż wyjdzie idealne to swojego rodzaju przemoc.