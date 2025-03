Anna Wendzikowska opowiedziała o problemach ze zdrowiem

Dostałam zalecenie, żeby założyć wkładkę. Rozważam. Póki co, zgodnie z zaleceniem lekarza, wróciłam do jedzenia mięsa. Raz w tygodniu jem tatar albo steka. Lubię mięso, więc nie jest to dla mnie jakiś wielki problem. Wchłanianie żelaza poprawia obecność witaminy C w posiłkach, więc staram się mieć to cały czas w głowie. Jeść cytrusy, paprykę, jagody czy kiwi. Po dwóch miesiącach suplementacji żelaza moje wyniki bardzo się poprawiły - napisała Wendzikowska.