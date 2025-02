Anna Wendzikowska opowiedziała o walce z depresją. "Zdarzało mi się płakać tak strasznie, że nie mogłam otworzyć oczu"

Anna Wendzikowska doświadczyła trudnych chwil w swoim życiu osobistym, o których opowiedziała w jednym z ostatnich wywiadów. Dziennikarka ujawniła, że jej dzieciństwo nie było szczęśliwe , a ona wyszła z niego z wieloma traumami, o niektórych z nich do dziś nie ma pojęcia. W jej domu obecny był także alkohol. Była gwiazda TVN rozważała nawet pozbawienie swoich rodziców praw rodzicielskich .

Wielokrotnie chciałam też uciec z domu. (...) Do dziś pamiętam, jak tata wyrzucał mi zabawki przez okno w ramach kary za to, że nie posprzątałam. Zbiegałam na dół i zbierałam je ze śniegu. Dostawałam też od niego kary cielesne. Jakiś czas temu kuzynka powiedziała mi, że patrząc na naszą rodzinę, zawsze wydawało jej się, że jestem trochę z boku. I gdy dziś o tym myślę, dochodzę do wniosku, że miała rację - opowiadała Plejadzie.