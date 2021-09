Anna Wendzikowska ZERWAŁA KONTAKT z rodzicami! Zasugerowała, co mogło być powodem

Karolina 1 godz. temu zgłoś do moderacji 150 18 Odpowiedz

Kochani, co ja mam już zrobić, doradźcie, bo naprawdę nie wiem. Mąż mojej mamy (mój ojczym) podejrzewam, że ciągle ją bije. Mówiła mi o tym zmarła przed kilkoma laty babcia, która z nimi mieszkała - twierdziła, że mama dostawała brudnym zmywakiem po twarzy za to, że stanęła po stronie swoich dzieci z poprzedniego małżeństwa, a nie ich wspólnego syna. Ona oczywiście uważa, że to nieprawda, ale wiem, że jest inaczej. Twierdzi, że jak weźmie z nim rozwód, to nie będzie miała nic (zapewniałam ją, że wezmę ją do siebie, ale ona swoje). Wykorzystuje ją do prac ciężkich, bo on tego nie będzie sam robił. Od kwietnia już tam w ogóle nie jeżdżę, ponieważ ojczym nawrzeszczał na moją córkę, która wzięła telefon jego wnuczki by tylko jej pokazać grę. Oczywiście kilka tygodni wcześniej została oskarżona o to, że pobrało z telefonu żony jego syna 40 zł za grę, której nie pobrała. Stwierdziłam, że dość upokorzeń i moja noga już tam więcej nie postanie. Ale oczywiście dziad co niedzielę w kościele i pokazuje, jaki jest religijny. Ale mama swoje, a wiem, że jej się tam dalej źle dzieje i martwię się o nią.