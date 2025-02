Światowy Dzień Walki z Depresją. Te gwiazdy opowiadały o chorobie. "Było mi wstyd, ale dziś wiem, że to nie ja powinnam się wstydzić"

Miałam poważny kłopot. Przeżyłam koszmar po porodzie. Bardzo długo wracałam do formy — tak fizycznej, jak psychicznej. Co więcej, wszystkie mamy dookoła zapewniały mnie, jak to jest pięknie i wspaniale, gdy już urodzi się dziecko, a ja, ku mojemu przerażeniu, wcale tego nie czułam. Miałam do siebie pretensje o to, że nie jest tak, jak być powinno. Uznałam, że jestem po prostu gorsza od innych - tłumaczyła w rozmowie z "Na żywo".