Akop Szostak otwiera się na temat choroby: "Od kilku miesięcy biorę leki. To żaden wstyd"

Akop, daj spokój, bo nie uwierzę, że skończyłeś psychologię, a książki które rozkładasz w kawiarni- czytasz. Masz depresję? I czego szukasz u kolejnych kobiet? Chwili zapomnienia? To terapia, leczenie? Śmieszne. Żyjesz na pokaz, masz imperatyw, by wszystko pokazać, tak się zdaje dowartościowujesz? Ciągle wstawiasz co robisz, komu i jak pomogłeś, gdzie byłeś. W jakim celu to życie na pokaz? Dowartościowani, ugruntowani w sobie ludzie nie muszą nikomu pokazywać, udowadniać, nie mają takiej potrzeby i nie czerpią z tego satysfakcji. Może zastanów się nad tym, co mówisz? Że życie dla siebie, pod siebie i z myślą o sobie to nie egoizm, a miłość do siebie? No to facet żyjesz ze sobą głównie, ale masz depresję, jesteś wrakiem co widać po oczach. Może więc czas przestać zapodawać nowomowę psychologiczną, zastanowić się, naprawić to, co dawało szczęście i umieć iść na kompromis, wybaczać, chcieć się porozumieć. Jakoś z tej miłości do siebie nic ci pozytywnego nie przyszło, możesz czas porzucić nowoczesny egoizm, panie psychologu?