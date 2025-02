Kim jest nowa partnerka Akopa Szostaka? Magda Orzech też zajmuje się sportem

Dziś Akop Szostak stara się układać życie na nowo i z początku zakładał, że przez jakiś czas pozostanie singlem. W jego życiu pojawiła się jednak pewna kobieta, która od czasu do czasu przewijała się na instagramowych relacjach. Fani szybko zaczęli łączyć kropki i dotarli do tego, że jest to Magda Orzech.