Wzburzony Akop Szostak odpowiada na pytania o nową ukochaną i jej rzekome dziecko: "To dla mnie szczyt chamstwa"

Akop Szostak broni ukochanej i samotnych matek

Sam byłem dzieckiem wychowywanym przez samotną matkę, więc wiem, jak trudne jest to zadanie. Dlatego zawsze miałem ogromny szacunek do takich kobiet - mają w sobie niewyobrażalną siłę. Dziecko nie jest dla nich ciężarem, lecz częścią ich życia. Jeśli ktoś decyduje się na związek z osobą, która ma dziecko, to jednocześnie podejmuje decyzję o przyjęciu tego dziecka jako części ich relacji - napisał oburzony.

Wiecie co, powiem wam szczerze, ja jestem zszokowany. (...) I w ogóle, co to jest za opinia, że kobieta przez to, że jest samotna, to jest drugiego sortu, że coś jest z nią nie tak? Powiem wam szczerze, że jest mi dzisiaj wstyd za to, jak ludzie myślą, jacy są bezczelni. To pokazuje, jaką ludzie mają podwójną moralność. Ich trzeba wspierać, ale oni mogą dojeżdżać każdego. Słuchajcie, nie robi się tak, ja rozumiem, że dzisiaj w internecie każdy jest bezkarny, ale to jest dla mnie szczyt chamstwa - zareagował w nagraniu.