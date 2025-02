Akop Szostak jest zakochany! "Tak, spotykam się z kimś"

W świecie show-biznesu głośne rozstania to codzienność, jednak niektóre z nich potrafią naprawdę zaskoczyć. Właśnie tak było pod koniec marca ubiegłego roku, gdy Sylwia i Akop Szostakowie postanowili zakończyć swoją relację po dziesięciu latach małżeństwa. Sportowa para przez lata uchodziła za jeden z najbardziej zgranych duetów w polskim Internecie. Regularnie dzielili się z fanami kulisami swojego życia, budując wizerunek niemal idealnego związku. Tym większe było zdziwienie ich obserwatorów, gdy fit-influencerka i zawodnik MMA ujawnili, że ich rozstanie to efekt licznych nierozwiązanych problemów oraz nieudanych prób ratowania małżeństwa .

Zdziwienie było równie spore, gdy trzy miesiące po ogłoszeniu rozstania, Sylwia i Akop wyruszyli razem do Paryża, ogłaszając w sieci, że "chcą spróbować wszystko naprawić". Miłosna sielanka trwała najprawdopodobniej jeszcze kilka miesięcy - już we wrześniu ubiegłego roku pojawiły się spekulacje na tema kolejnego kryzysu. W połowie listopada poinformowaliśmy jako pierwsi, że do jednego z warszawskich sądów wpłynął pozew rozwodowy, który oczekuje na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Wówczas udało nam się ustalić, że o rozwód wystąpił Akop.